Иерусалим, , 18:55 — REGNUM Швеция закроет свои границы для туристов из Израиля с 6 сентября, как это уже сделали власти Португалии, об этом сообщает израильский телеканал «11КАН» 3 августа.

Израиль Иван Шилов © ИА REGNUM

Запрет не предусматривает никаких послаблений для граждан Израиля, получивших третью дозу вакцины. Руководство Евросоюза порекомендовало странам-членам ЕС закрыть границы для израильских туристов всвязи с новой вспышкой ковид-19. Тем не менее, не все страны-члены ЕС торопятся выполнять это предписание.