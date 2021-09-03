Нижний Новгород, 3 сентября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. В первом полугодии 2021 года среднедушевые доходы жителей Нижегородской области сложились на уровне 34 183 рублей в месяц. Такие данные приводит региональное статистическое управление.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года этот показатель увеличился на 7,6%.

Однако, как отмечают аналитики Нижегородстата, реальные денежные доходы нижегородцев увеличились за год лишь на 0,4% — с учетом роста инфляции.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в первой половине 2021 года средняя номинальная заработная плата в Нижегородской области составила 39 807 рублей. Это на 8,9% больше, чем в январе — июне 2020 года.

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