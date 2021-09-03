Брюссель, 3 сентября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Польша, Прибалтика и Украина беспокоятся из-за военных учений «Запад-2021», заявил 3 сентября Генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.

Kremlin.ru Владимир Путин наблюдает за учениями «Запад-2017»

В связи с этим, по словам Столтенберга, Москве следует «вести себя предсказуемым образом» и дать больше информации о предстоящих манёврах. Он упрекнул Россию в том, что после окончания холодной войны она «никогда не открывала учений для обязательного наблюдения».

Напомним, учения «Запад-2021» будут проходить 10−16 сентября на военных полигонах России и Белоруссии при участии порядка двух сотен тысяч человек.