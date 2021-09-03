Нижний Новгород, 3 сентября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Теперь жители Нижегородской области смогут вакцинироваться от коронавируса без предварительной записи в медучреждениях. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения сегодня, 3 сентября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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В ведомстве отмечают, что ранее большинство нижегородцев предпочитали записываться на прививки от коронавирусной инфекции в регистратурах больниц и поликлиник, лишь около 10% пользовались услугой записи на портале госуслуг посредством интернета.

С наступлением осени ситуация изменилась — сейчас соотношение онлайн записей и записавшихся вживую примерно равное. Поэтому число слотов в электронной системе записи было увеличено.

Также в региональном минздраве обратили внимание на то, что в Нижегородской области продолжают расти темпы вакцинации от коронавирусной инфекции.

Уже сейчас в регионе в среднем прививается от коронавируса 260 человек на 100 тысяч населения, в то время как в среднем по России — 206 человек на 100 тысяч населения.