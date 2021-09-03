Нижний Новгород, 3 сентября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Несколько тысяч учащихся и педагогов были вынуждены эвакуироваться из школ после того, как руководству учебных заведений Нижнего Новгорода накануне, 2 сентября, поступили анонимные сообщения о якобы заложенных там «бомбах», пишут нижегородские СМИ.

Securitylab.ru Телефонный тероризм

По различным данным, в общей сложности электронные письма от неизвестных злоумышленников с угрозами о якобы готовящихся терактах получили от 20 до 44 школ столицы Приволжья.

Как отмечают пользователи соцсетей, детей экстренно вывели из школ, после чего саперы с собаками проверили здания учебных учреждений, но никаких взрывных устройств не обнаружили.

После этого большинство школ продолжили учебный процесс, а руководство десяти учебных заведений отпустили детей по домам.