Джакарта, 3 сентября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Глава института молекулярной биологии имени Эйкмана в Джакарте Амин Собандрио заявил, что клинические испытания индонезийской вакцины планируется начать в конце 2021 или в начале 2022 года, сообщает Antara.

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«Мы надеемся, что клинические испытания смогут начаться в конце этого или в начале следующего года, так что в середине следующего года мы сможем получить разрешение на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях», — заявил Амин Собандрио.

Индонезийская вакцина, как ожидается, будет использована населением в середине 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, количество жителей Индонезии, которые прошли полную вакцинацию против коронавируса, достигли 37 648 033 человек.