Санкт-Петербург, 3 сентября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В Ленинградской области за минувшие сутки выявлено 180 новых зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, что на 19 человек меньше, чем днем ранее. Об этом 3 сентября сообщили в оперативном штабе. То есть, за сутки выявляемость снизилась на 9,5%.

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Больше всего новых случаев заражения за последние сутки в Ленобласти выявлено в городах Всеволожск и Кириши (по 10). Общее количество заразившихся за время пандемии составляет 63 674 человека.

За последние сутки выписаны по выздоровлению в Ленобласти 78 человек, а общее число выздоровевших достигло 50 143 человека.

От COVID-19 в Ленинградской области скончались за время пандемии 2416 человек, в том числе три человека умерли за последние сутки. Это на один случай больше, чем в предыдущие сутки.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти, в настоящий момент в стационарах региона развернуто 1464 койки для пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией, из них свободны 464 коек (31,69%).