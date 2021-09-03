Москва, 3 сентября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня, 3 сентября, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже теряет 0,13%, отступая до 72,77 рубля. Евро тем временем дешевеет на 0,17% сползая до 86,38 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубль

«Поддержку курсу российской валюты оказывает возобновившийся накануне рост нефтяных котировок, а также общий рост интереса инвесторов к рисковым активам по всему миру на фоне снижения опасений скорого ужесточения монетарной политики в США.

Впрочем, эти опасения могут снова укрепиться, если сегодняшняя статистика по рынку труда США выйдет позитивной — именно опасениями повредить рынку труда ФРС оправдывает политику денежного стимулирования.

Против рубля, тем временем, продолжает играть бюджетное правило — в новом цикле скупки валюты с рынка, стартующем 7 сентября, объёмы покупки вновь повышены.

В то же время в пользу рубля говорят новые ценовые рекорды на газовом рынке Европы, где в преддверии подготовки к отопительному сезону хранилища заполнены меньше, чем в прошлые годы.

Если сегодняшняя статистика из США не окажется слишком позитивной, рубль, вероятно, уйдет на выходные на уровнях, близких к текущим», — предполагает эксперт.

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