Варшава, 3 сентября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. В Брюсселе приняли решение не выдавать Польше 57 миллиардов евро из средств Фонда реконструкции Евросоюза для борьбы с последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом журналистам Reuters сообщил сотрудник Европейской комиссии по экономическим вопросам Паоло Джентилони.

(сс) MateuszEs, Kpalion Польша и Евросоюз

Еврокомиссар пояснил данное решение тем, что в руководстве ЕС обеспокоены проблемами в области верховенства закона и независимостью судов в Польше. Кроме того, он заявил, что в Брюсселе внимательно следят и за продолжающимся делом о превосходстве конституции Польши над законодательством Евросоюза, которое рассматривает Конституционный суд республики по заявлению премьера Матеуша Моравецкого.

Сумма, удерживаемая Европейской комиссией, составляет 57 миллиардов евро, из которых 34 миллиарда евро составляют дешевые кредиты, а остальное — субсидии ЕС.

Министр юстиции Польши Збигнев Зёбро заявил, что это «скандал», и «Европейская комиссия должна извиниться и принять решение в пользу Польши».