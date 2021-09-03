Москва, 3 сентября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. В Госдуме заявление советника руководителя офиса президента Украины Зеленского Алексея Арестовича о Минских соглашениях расценили как потешное.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Советник руководителя офиса президента Зеленского Алексей Арестович не перестает потешать публику своими высказываниями. В этот раз он стал утверждать, что Украина, мол, «снялась с крючка» Минских соглашений, решив, наверное, что «очень удачно» вступил в полемику с главой МИД России Сергеем Лавровым», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) в ТГ-канале.

Парламентарий напомнил Арестовичу, что Минские соглашения направлены как раз на сохранение территориальной целостности Украины с учетом соблюдения прав жителей юго-востока страны, и другой альтернативы в этом плане им нет.

«Матчасть у Арестовича явно хромает. И это вдвойне печально, учитывая его прямое отношение к украинской делегации в контактной группе», — отметил депутат.

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