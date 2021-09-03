Варшава, 3 сентября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда и его супруга Агата Корнхаузер-Дуда записали видеообращение с призывом «ко всем полякам мира принять участие в проекте Национальные чтения». Оно опубликовано на официальном сайте польского лидера.

Olaf1541 Варшава, Польша

В этом году начало традиционного мероприятия «Национальные чтения» объявили на 4 сентября. В его рамках «поляков всего мира» призвали начать читать произведение «Нравственность пани Дульской» авторства Габриелы Запольской.

«Национальные чтения» — ежегодное мероприятие, которое заключается в том, что все поляки должны одновременно читать объявленное президентом произведение классической польской литературы. В качестве его целей декларируется культурное просвещение, а также «культурная консолидация польской нации».