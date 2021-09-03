Санкт-Петербург, 3 сентября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Очередной подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге можно ожидать в октябре 2021 года.

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Об этом сообщил 3 сентября председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, передаёт «Интерфакс».

Чиновник напомнил, что осенью и зимой происходит повышение заболеваемости респираторными инфекциями, к которым относится коронавирусная. Однако очень сложно спрогнозировать, когда в Петербурге ожидается четвертая волна коронавируса.

«Подъем, конечно, не исключается где-нибудь с октября. Насколько он будет велик, насколько повлияет на функционирование системы здравоохранения, сказать не могу <…> Рассчитываем на лучшее, но готовимся к худшему», — подчеркнул Лисовец.

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По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Петербурге госпитализировали 259 человек. Это на 12 пациентов больше, чем в предыдущий день. В Петербурге развернуто 5163 койки для больных с ковидом и пневмонией, из них свободно 30,5%. За 2 сентября в Петербурге выявили 1437 новых случаев коронавирусной инфекции, скончались от ковида 38 человек.