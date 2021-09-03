Буэнос-Айрес, 3 сентября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Количество побочных эффектов при применении российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Аргентине не превышает 1%. Это 3 сентября следует из обновленного отчета аргентинского минздрава.

Minzdrav-irkutsk.ru Вакцина «Спутник V»

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Уточняется, что в ходе прививочной компании, для используются три препарата: «Спутник V», британо-шведский AstraZeneca и китайский Sinopharm, было введено около 32 млн доз вакцин. Из них 11 368 961 (35,32%) — «Спутник V», 11 145 461 (34,63%) — AstraZeneca (Covishield) и 9 673 401 (30%) — Sinopharm.

Также указывается, что по данным на 31 июля было зафиксировано 50 463 сообщения о побочных эффектах после вакцинации и из них 41 545 отчетов (82,3%) приходится на российский препарат, 2999 — на AstraZeneca и еще 2384 — на Sinopharm.

При этом подчеркивается, что так как «Спутник V» был первой используемой в Аргентине вакциной, он вначале подвергался более тщательной системе наблюдения побочных эффектов. Также к числу таковых относились в том числе головные боли, боли в мышцах и суставах, повышение температуры тела и боль в месте укола. К моменту же поступлении в стране в оборот других вакцин требования к фиксации побочных эффектов были снижены.

Кроме того, добавляется, что распределение тяжелых побочных эффектов выглядит следующим образом: «Спутник V» — 75 случаев (0,66 случая на 100 тысяч введенных доз), AstraZeneca — 47 случаев (0,41 случая на 100 тысяч введенных доз) и Sinopharm — 15 случаев (0,16 случая на 100 тысяч введенных доз).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество жителей Индонезии, которые прошли полную вакцинацию против коронавируса, достигло 37648033 человек.