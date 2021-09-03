Тбилиси, 3 сентября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. В Грузии растёт число смертей в сутки среди пациентов с COVID-19, но эпидемиологическая ситуация в стране начала улучшаться. Об этом 3 сентября заявила на брифинге министр здравоохранения республики Екатерина Тикарадзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Она также прокомментировала «рекордное» число погибших среди пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Министр отметила, что этот показатель «отстаёт» от показателя по числу выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 на две — три недели. Тикарадзе также подчеркнула, что в Грузии показатели летальности в ковидных госпиталях лучше, чем в других странах.

«В пользу реаниматологов нужно сказать, что летальность в мире составляет 2%, при этом мы сохраняем стабильные 1,36 — 1,32%, что, конечно, связано с профессионализмом наших врачей», — сказала глава минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии 3 сентября зафиксировали 86 случаев смерти пациентов с COVID-19 за последние сутки. Это для страны является максимальным показателем с начала пандемии. Пиковые показатели по числу выявленных носителей коронавируса в Грузии были в середине августа.