Санкт-Петербург, 3 сентября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Официально завершён конкурс по выбору регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Санкт-Петербурге. Этот статус присвоен победителю, которым стало АО «Невский экологический оператор». Деятельностью по обращению компания сможет заниматься по соглашению сроком на 10 лет, приступив к работе не позднее 1 января 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз мусора

Региональный оператор будет обязан организовать всю систему сбора, транспортирования, обработки, обезвреживания, утилизации и размещения ТКО Петербурга. Тариф, по которому будет работать оператор, устанавливается городскими властями.

«Новая система обращения с отходами и внедрение раздельного сбора мусора позволят вернуть в экономику максимальное количество выделенных из отходов вторичных материальных ресурсов. А это, в свою очередь, позволит не расходовать на производство новые материалы, сберечь природные ресурсы, снизить нагрузку на окружающую среду», — отметил в связи с определением регионального оператора губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Напомним, Смольный выделит до 131 млрд рублей на обеспечение работы регионального оператора в срок до 2031 года. Оператор должен будет заниматься обращением с ТКО соответствии с территориальной схемой, утвержденной городским комитетом по благоустройству.

Напомним, в августе в Петербурге приостановили конкурс по выбору регионального оператора из-за жалобы от Ленинградской областной экологической компании. Однако управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) не нашло оснований для аннулирования конкурса и разрешило его завершить.