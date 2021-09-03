Подгорица, 3 сентября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Решение Митрополии Черногорско-Приморской отказаться от организации церковно-народного собора в день интронизации митрополита Иоанникия 5 сентября в Цетине свидетельствует о том, что новый митрополит не хочет способствовать углублению существующих делений в народе и искренне желает принести мир в Черногорию. Такое мнение ИА REGNUM высказал эксперт по церковному праву, профессор юридического факультета Университета в Крагуеваце (Сербия), Зоран Чворович.

Koroner Цетинский монастырь Сербской православной церкви. Черногория

Напомним, что церемония интронизации митрополита Иоанникия должна пройти в соответствии с вековой традицией — в Цетиньском монастыре, в присутствии высокого духовенства Сербской православной церкви и гостей из других поместных православных церквей. При этом митрополия Черногорско-Приморская отозвала приглашения, направленные ранее представителям черногорских и сербских властей, и отказалась от организации народного собора перед Цетиньским монастырем из-за угроз черногорских националистов устроить беспорядки в день церковного торжества.

По мнению сербского эксперта, такое решение митрополии частично обусловлено решением премьер-министра Черногории Здравко Кривокапича не присутствовать на интронизации митрополита Иоанникия. В таких условиях риск организации народного собора и вину за возможные инциденты понесла бы только митрополия Черногорско-приморская, считает Чворович.

«С другой стороны, такой акт может разоблачает перед черногорской общественностью того, кто на самом деле жаждет конфликтов и делений, а это президент Черногории Мило Джуканович. С точки зрения христианства, призыв к братской слоге и примирению не может быть признаком слабости. Владыка Иоанникий готов пожертвовать собой, чтобы помирить народ в Черногории. А в том состоянии, к котором сегодня находится черногорское общество виноваты остатки коммунистического атеизма, смешанные с криминально-политической машиной Джукановича», — рассказал Чворович.

Эксперт также указал на то, что события вокруг интронизации митрополита Иоанникия в будущем могут повлиять на авторитет митрополии Черногорско-Приморской среди верующих. Чворович напомнил, что и митрополии, и владыке Иоанникию в том числе, удалось победить антицивилизационный закон о свободе вероисповедания, направленный против интересов СПЦ, благодаря тому, что на их стороне был верующий народ.

«Церковь существует только сместе с народом божьим. Будет очено опасно, если тем силам, которые пытаются расколость черногорское общество по церковному вопросу, удастся заставить верующий народ сомневаться в намерениях нового митрополита. Если митрополит Иоанникий потеряет народное доверие, он тогда должен будет обратиться за поддержкой или к премьеру Кривокапичу, или к сербским властям в Белграде, а в данный момент непонятно, какой из этих двух вариантов хуже», — резюмировал Зоран Чворович.