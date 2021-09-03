Джакарта, 3 сентября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Количество жителей Индонезии, которые прошли полную вакцинацию против коронавируса, достигли 37 648 033 человек, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

В то время как количество людей, которым была введена первая доза вакцины против коронавируса, составляет 65 894 673.

Вакцину в Индонезии получили 1,5 млн медицинских работников, 19,9 млн государственных служащих, 1,9 млн учителей, 3,8 млн пожилых людей, 9,9 млн жителей с ограниченными возможностями, 1,8 млн подростков в возрасте 12−17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в целевой группе по борьбе с COVID-19 заявили, что жителям следует соблюдать меры предосторожности, если они хотят посещать торговые центры.