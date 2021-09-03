Курск, 3 сентября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы страны рассказали своим читателям немало любопытных и занимательных историй. Медведи-гурманы, «лежачий полицейский» для пешеходов и многое другое. Читайте самое интересное в нашем обзоре.

Facebook.com/lyudmila.wysozkaja Янтарный Акинфеев

Центральный федеральный округ

Необычную картину увидели жители Курска на Фестивале фермерской еды: мужчина выгуливал медведя. Когда охрана попросила его удалиться, указав, что на фестивале много публики, мужчина решил гулять немного в сторонке. «21 век в России. На улице выгуливают медведя…», — удивляется «Секундочка».

В Костромской области стартовала вакцинация от гриппа. Многие граждане неожиданно плохо отнеслись к профилактике и перенесли на грипп опасения по поводу прививок от коронавируса. «Такими темпами костромичи откажутся от всех вакцин. Ведь так здорово умереть юным и не чипированным (на самом деле — нет)», — пишет «Родина Снегурочки».

В Камешково Владимирской области дети не смогли отправиться в новую школу. Построили ее вовремя, но получить лицензию на обучение не успели. «Торжественная линейка 1 сентября в школе прошла, но что отмечали, непонятно — когда сможет начаться обучение в школе, пока неизвестно», — грустит «Владимир Тудэй».

В Воронеже случилось довольно тривиальное событие. Объектом культурного наследия признали дом, в котором в 1936 году жил Осип Мандельштам. «Черноземец» отмечает: необычность новости в том, что власти города «успели присвоить зданию статус объекта культурного наследия до его разрушения и сноса, надеемся, такая работа станет нормой».

А вот в Старом Осколе погнули крест, который высится на большом памятнике. Поначалу думали, это дело рук вандалов, оказалось — нет. Крест согнули рабочие, которые ремонтировали основание (!) памятника. «Они чудом умудрились погнуть крест (который наверху), ремонтируя основание (которое внизу), зацепили крюком с лебедкой», — сообщает «Белгородчина». Скоро все обещали восстановить.

Северо-Западный федеральный округ

Петербуржцы возглавили рейтинг самых ленивых людей в стране. После них идут жители Ростова-на-Дону и Краснодара. 66 процентов петербуржцев признались, что постоянно откладывают дела «на завтра». По словам опрошенных горожан, виной всему — вечное чувство усталости и сонливости, пишет «Петербург с огоньком».

»Кё» рассказывает, что археологи нашли в Карелии «янтарного человека». Речь идет об узкой могиле с останками человека и поразительным множеством украшений из янтаря, особенно пуговиц. «Янтарный человек» жил примерно 5,5 тысяч лет назад. Не исключено, что это торговец из Прибалтики, который прибыл на берега Онежского озера, чтобы обменять янтарь на сланцевые орудия.

Приволжский федеральный округ

Возле одного казанского ЖК на тротуаре положили дорожное препятствие — «лежачего полицейского». «Для кого? Для колясочников, чтобы не гнали?» — интересуется «КазанДа».

В Самаре другой повод для удивления. Роспотребнадзор объявил четыре пляжа опасными для плавания. «Злой самаритянин» резонно отмечает, что в наступившую холодрыгу никто и не ходит купаться. «Как-то все очень забавно у самарских чиновников происходит. То они до середины лета не открывают для купания городские пляжи, делая вид, что в +35 никому купаться не хочется. То они в холодрыгу закрывают пляжи, делая вид, что все в эту холодную воду ломятся. Интересные люди. Им бы на свежем воздухе чаще бывать…».

Южный федеральный округ

Еще история из области археологии. В Азове местные жители попытались заживо похоронить археологов. Несколько мужчин решили, что ученые копают землю для установки вышки 5G, и стали закидывать шурф с археологами землей. Работы исследователей остановлены в целях безопасности, подано заявление в полицию, рассказали «Тамбовские истории».

»Кубанская телега» передает, что краснодарские школьники до конца сентября смогут бесплатно ездить на нескольких городских маршрутах за отличные оценки. Для бесплатного проезда требуется показать водителю дневник с оценкой. «Приятно и непривычно писать о местных перевозчиках что-то хорошее, но идея действительно славная».

Гимн футбольному клубу «Краснодар» написал Ханс Циммер, который создавал музыку для «Интерстеллар», «Король Лев», проектов Netflix. «Теперь футболисты «Краснодара» просто обязаны побеждать!» — считает «Страновед».

Северо-Кавказский федеральный округ

«Патриот КБР» рассказал, что Эльбрус перелетели на воздушном шаре. Двое аэронавтов утеплились, взяли кислородные маски (наверху невозможно дышать самому) и за три часа преодолели гору. На такой полет не каждая птица решится.

Уральский федеральный округ

В Нижнем Тагиле молодой учитель проспал первое сентября. Его уволили. «Екатское чтиво» пишет, что учитель попросту не слышал будильник и звонки обеспокоенных родителей.

Сибирский федеральный округ

В Красноярском драмтеатре пришлось прервать спектакль из-за постоянных звонков и звуковых оповещений смартфонов зрителей. Перезвон стоял дикий. Спектакль остановили, попросили зрителей отключить звук на телефонах, затем продолжили постановку. Впрочем, и звонки продолжились. «Стыдно за местную культуру поведения», — пишет «Красноярск №1».

Дальневосточный федеральный округ

«Байкал без фильтров» передает, что усть-ордынские гимназисты будут учиться в юрте. Впрочем, мест в классах хватает. В юрте будут проводить только уроки по краеведению и традициях бурятского народа.

Напоследок еще две истории про медведей. В Якутии по дороге в сторону Ленска трассу начал патрулировать медведь, которому дали кличку Гаишник. Он останавливает автомобили и требует еду за проезд. MaturZubi объясняет: медведи из-за лесных пожаров вынуждены выходить к людям за едой, и Гаишник для этого выбрал автодорогу.

А на Камчатке появились медведи-гурманы. Они едят только красную икру и, если попадается лосось-самец, теряют к нему интерес, да и у самок выедают только икру, пишет «Мачо с Авачи».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 10 сентября.