В Минздраве сравнили побочные реакции при первой и повторной прививках
Москва, 3 сентября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Ранее неизвестных побочных реакций на вакцины от коронавируса при ревакцинации нет. Об этом первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко сообщил 3 сентября на полях ВЭФ.
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По его словам, препараты переносятся достаточно хорошо. Существует онлайн-регистр и мобильное приложение, собирающее данные о переносимости вакцины и нежелательных реакциях. Это «абсолютно тот же спектр, что и был при первоначальной вакцинации».
«Все возможные реакции учтены в инструкции к медицинскому применению к каждому лекарственному препарату», — сказал Фисенко РИА Новости.
Как сообщало ИА REGNUM, Фисенко заявил о введении первого компонента вакцины от COVID-19 более чем 45 млн жителей РФ.
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