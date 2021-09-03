Москва, 3 сентября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Ранее неизвестных побочных реакций на вакцины от коронавируса при ревакцинации нет. Об этом первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко сообщил 3 сентября на полях ВЭФ.

(сс) Ю. Иванко. Mos.ru Вакцинация

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По его словам, препараты переносятся достаточно хорошо. Существует онлайн-регистр и мобильное приложение, собирающее данные о переносимости вакцины и нежелательных реакциях. Это «абсолютно тот же спектр, что и был при первоначальной вакцинации».

«Все возможные реакции учтены в инструкции к медицинскому применению к каждому лекарственному препарату», — сказал Фисенко РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Фисенко заявил о введении первого компонента вакцины от COVID-19 более чем 45 млн жителей РФ.

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