Москва, 3 сентября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В России выплаты пенсионерам из федерального и местных бюджетов в прошлом году составили рекордные 1,2 трлн рублей, пишет 3 сентября газета «Известия» со ссылкой на Росстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Так, во втором квартале 2020 года правительство в качестве меры социальной поддержки выплатило семьям с низкими доходами и пенсионерам 359,4 млрд рублей, в третьем квартале — 255,6 млрд рублей.

«Уже в I квартале 2021 года пенсионерам было выплачено порядка 140 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Размер средней пенсии в июле текущего года по сравнению с июнем увеличился на 5,5% и составил 15 802 рубля. Номинальная зарплата в июне этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 11,7% и составила 57 782 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, российские пенсионеры начали получать единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей.

Всего правительством РФ на единовременную выплату будет выделено более 454 млрд рублей. Её получат абсолютно все получатели пенсий, в том числе граждане с инвалидностью и семьи, получающие пенсию по потере кормильца. Единовременная выплата не будет учитываться в доходах семьи, поэтому не повлияет на получение других видов поддержки.