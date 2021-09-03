Якутия, 11 апреля, 2003, 09:37 — ИА Регнум. В селе Сыдыбыл Вилюйского улуса продолжаются работы по ликвидации последствий пожара, который произошел 7 апреля и унес жизни 22 детей.

Как сообщает ЯСИА, по словам заместителя председателя правительственной комиссии, вице-премьера правительства республики Евгении Михайловой, учащиеся Чочунской школы продолжат занятия на базе начальной школы и интерната после похорон погибших школьников. Панихида по погибшим состоится 13 апреля.

Комиссия встречается со школьниками, родителями и учителями, принимает первоочередные меры по сохранению спокойствия жителей для обеспечения нормальной жизнедеятельности всего наслега. Правительственная комиссия также проводит работы по идентификации останков и организации похорон погибших школьников. Жители улуса приступили к сносу старой школы 1927 года постройки, помещение которой сегодня отдано под склад. Приблизительно на этом месте, напротив конторы администрации наслега, будет возведено новое здание школы.

Евгения Михайлова подчеркнула, что наиболее сложной частью работы комиссии является восстановление картины трагедии и установление причин пожара. По ее словам двоих учителей, лежащих без сознания, спасли ученики. Учительница, которая первой спрыгнула, оставив детей, на самом деле, своим примером попыталась показать испуганным до смерти детям, как надо прыгать, что это не столь страшно.

Приказом управления образования муниципального образования отстранен от должности директор школы Станислав Иванов. К исполнению обязанностей директора приступила учитель математики Марианна Гоголева. Сейчас в школе идут работы по подготовке к занятиям.