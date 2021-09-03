Сухум, 3 сентября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. АО «Концерн Росэнергоатом» поставило в Абхазию 500 доз вакцины от COVID-19. Об этом 3 сентября сообщает агентство «Апсныпресс».

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Как рассказал журналистам представитель российской компании в Абхазии Лаврентий Хаджимба, в республику доставили препарат «Спутник — Лайт». Вакцину привезли для работников пансионата «Литфонд» и членам их семей.

Хаджимба сообщил, что из Москвы также прибыли специалисты, которые будут делать прививки. Вакцину смогут получить также отдыхающие в пансионате и желающие жители Абхазии.

Стоит отметить, 2 сентября президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с замминистра экономического развития России Дмитрием Вольвачем, прибывшем в Сухум, сообщил, что в республике не хватает вакцин для прививочной кампании. Абхазский лидер просил помочь с поставкой новой партии в сентябре.