Москва, 3 сентября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Население России следует быстрее прививать от коронавируса, чтобы избежать критичного подъёма заболеваемости осенью. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 3 сентября на Восточном экономическом форуме.

Министерство здравоохранения Пензенской области Вакцинация

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По её словам, Россия перешла в иную парадигму: в стране есть вакцины, люди прививаются. В регионах с высоким уровнем иммунизации заболеваемость не растёт, там меньше заболевших и умерших от COVID-19.

«Прививаемся сейчас достаточно неплохими темпами, но надо ещё лучше, надо ещё больше, тогда осенний подъем ковида не будет для нас критичным», — сказала Попова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора рассказала, что заболеваемость растёт в восьми субъектах РФ, уменьшается в 47-ми и находится на том же уровне в 30-ти.

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