Орел, 3 сентября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Не менее месяца должно пройти между прививками от гриппа и от коронавируса. Об этом на брифинге 3 сентября сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента здравоохранения Орловской области Владимир Николаев.

Mil.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

«По существующим нормативным документам и инструкциям между прививками от гриппа и COVID-19 должно пройти не менее одного месяца», — сказал Владимир Николаев.

Николаев подчеркнул, что прививка от новой коронавирусной инфекции не даёт иммунитет от гриппа.

«Это разные инфекции, по-разному протекающие заболевания, поэтому для профилактики используются различные вакцины. Вакцинироваться от гриппа также нужно, потому что возможна микст-инфекция, то есть совмещения вируса гриппа с новой коронавирусной инфекцией, приводящее к утяжелению процесса заболевания», — уточнил руководитель облздрава.

Отметим, на данный момент в Орловскую область поставлено 220 тыс. вакцин от гриппа. На конец августа от коронавируса в регионе привились двумя компонентами вакцины 174 тыс. человек.