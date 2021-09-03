Сеул, , 14:18 — REGNUM Губернатор южнокорейской провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён по-прежнему возглавляетсписок потенциальных кандидатов на пост следующего президента страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Опрос Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно результатам опроса, проведенного с 31 августа по 2 сентября среди 1000 человек старше 18 лет, кандидатуру губернатора провинции Кёнгидо поддерживают 24% опрошенных, что на 1% меньше, чем в прошлом месяце.

Уровень поддержки бывшего генерального прокурораЮн Сок Ёля сохранился на прежнем уровне и составил 19%.

За ним следуют председатель Демократической партии «Тобуро»Ли Нак Ёна (8%), независимый депутат Хон Джун Пё(6%), кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су (2%).