Ростов-на-Дону, 3 сентября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону может появиться копия Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Храм предполагается построить в микрорайоне Левенцовский. Об этом сообщил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

Grachev Троице-Сергиева Лавра. Сергиев Посад

«Мы сейчас планируем построить в микрорайоне «Левенцовский» точную копию Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Расписать его также. Пока в этом микрорайоне есть лишь небольшой деревянный храм», — цитирует главу Донской митрополии «Интерфакс-Юг».

Троицкий собор является древнейшим из сохранившихся зданий Троице-Сергиевой лавры и одним из важнейших памятников раннемосковского зодчества. Храм был воздвигнут в 1422—1423 годах. Главной святыней собора являются мощи преподобного Сергия Радонежского. Для иконостаса собора Андрей Рублёв создал знаменитую икону «Троица».