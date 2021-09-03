Эйндховен, Нидерланды, 3 сентября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Ученые из технического университета Эйндховена (Нидерланды) создали модель для расчета состава термоядерного топлива. Об этом 3 сентября сообщает ИА «Красная Весна».

IAEA Imagebank Макет термоядерного реактора

Согласно расчётам ученых, которые приводит Phys.org, водородные изотопы дейтерий и тритий смешиваются друг с другом быстрее, чем это считалось ранее. Кроме того, исследователям удалось обнаружить влияние примесей в топливной смеси на параметры реакции синтеза.

Также указывается, что из-за этих примесей в термоядерное топливо получается с недостатком, так как оно получается разбавленным, однако это не оказывает катастрофического воздействия на элементы реактора.

Помимо того, отмечается, что в случае добавления в эту смесь неона у нее более высокая температура в центральной зоне реакции и это является способствующим прохождению синтеза. При этом добавляется, что эти имитационные модели будут использованы в ближайшие годы в экспериментах одного из европейских токамаков — JET.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Южная Корея стала второй страной в мире, создавшей ферму в Антарктиде, способную одновременно выращивать фрукты и овощи.