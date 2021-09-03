Цхинвал, 3 сентября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 186 тестов на коронавирус, из которых 40 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 03 сентября сообщила агентству «Рес».

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

За время пандемии в республике выявили 5077 носителей SARS-CoV-2, из них 4337 выздоровели, в том числе 57 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 740 носителей коронавируса. Данных о новых смертях среди пациентов с COVID-19 нет.

Как сообщила журналистам главный инфекционист республики Элеонора Джиоева, в «красную зону» за сутки поступили пять пациентов с коронавирусом, выписанных за это время нет.

Днём ранее в Южной Осетии сообщили о 45 выявленных случаях заражения коронавирусом за последние сутки в результате проведения 251 теста. Выздоровевшими медики признали 37 человек. Данных об умерших в «красной зоне» не было.