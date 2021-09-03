Краснодар, 3 сентября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. В Краснодарском крае к ноябрю необходимо вакцинировать от коронавируса не менее 3,6 млн человек или 80% от численности взрослого населения региона. Такая задача поставлена в соответствии с поручением вице-премьера РФ Татьяны Голиковой для формирования коллективного иммунитета, сообщили 3 сентября в пресс-службе администрации края. Ранее план для Краснодарского края составлял 2,7 млн человек или 60% взрослого населения.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

По данным на 3 сентября в Краснодарском крае прививки от коронавируса получили 1,8 млн человек или 52% от нового плана.

«Оба компонента вакцины получили более 1,6 млн человек. Ревакцинацию прошло 16 448 человек. Вакцинировано лиц старше 60 лет, то есть тех, кто находится в группе риска, 509 342 человека, что составляет 27% от всех привитых», — сообщил на брифинге замначальника управления организации медицинской помощи населению краевого минздрава Юрий Сарычев.

В настоящее время медорганизации Краснодарского края получили 2 124 097 доз вакцин, ожидается поставка еще более 277 тысяч доз. Прививки от коронавируса можно сделать в 332 пунктах вакцинации, в том числе работают круглосуточные пункты вакцинации.