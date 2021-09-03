Джакарта, 3 сентября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Cогласно данным правительства Индонезии, в стране за сутки выявили 7797 носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 3 сентября 2021 года в Индонезии выявили 4 116 890 случаев заражения коронавирусом.

За сутки побороть коронавирус смогли 15 544 жителя Индонезии. Всего 3 813 643 человека переболели коронавирусом.

В Индонезии от COVID-19 умерли 134 930 человек. За сутки эпидемия унесла жизни 574 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, сертификат о вакцинации президента Индонезиипросочился в социальные сети.