Ростов-на-Дону, 3 сентября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. В Ростовской области привились от COVID-19, завершив участие в прививочной кампании, ещё 16 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 3 сентября.

http://www.kosoblduma.ru Вакцина

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За весь период массовой вакцинации от коронавируса в Ростовской области участие в прививочной кампании приняли 1 млн 459,52 тыс. человек (+ 7 078 за сутки). Завершили вакцинацию 1 млн 280,81 тыс. человек (+ 15 915 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области привить от COVID-19 планируется не менее 2 млн 33 тыс. человек — 60% взрослого населения. Вместе с тем на Дону стартовала иммунизация населения от гриппа.