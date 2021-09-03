Брдо, Словения, 3 сентября 2021, 13:56 — REGNUM Евросоюз нуждается в интеграции стран Западных Балкан, среди которых Сербия является ключевым звеном. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 3 сентября в Словении, где проходит неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Ministério das Relações Exteriores

По мнению Сийарто, тот факт, что Евросоюз не продвинулся в процессе расширения «вызывает сожаление».

«Мы потеряли Великобританию и не смогли продвинуться на Западных Балканах. Это одновременно и обидно, и является проблемой», — процитировал телеканал РТС слова Сийярто.

Глава венгерской дипломатии добавил, что все страны Вишеградской группы поддерживают инициативу Сербии, Северной Македонии и Албании о создании единого экономического пространства под названием Open Balkan.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич во время Бледского стратегического форума высказал разочарование из-за замедления процесса евроинтеграции его страны.