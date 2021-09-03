Сеул, 3 сентября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Южная Корея стала второй страной в мире, создавшей ферму в Антарктиде, способную одновременно выращивать фрукты и овощи. Об этом сообщает The Korea Bizwire со ссылкой на представителей Корейского института полярных исследований (KOPRI).

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По их словам, в январе исследователи станции «Король Седжон» установили крытую ферму, а в мае — посадили перые семена.

Начиная с июня они начали собирать урожай в размере 1−2 кг листовых овощей в неделю, к середине июля — первые огурцы, кабачки и красный перец, а в середине августа — первые арбузы и помидоры.

Известно, что в качестве источника искусственного освещения на ферме используют светодиоды.