Санкт-Петербург, 3 сентября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. В пяти многофункциональных центрах Петербурга работают мобильные пункты вакцинации от коронавируса, которые обслуживаются выездными бригадами медиков. Для получения прививки необходима предварительная запись.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Как сообщил 3 сентября телеканал «Санкт-Петербург», в МФЦ в Учебном переулке можно сделать прививку препаратом «Спутник V», а в центре на Тверской улице — однокомпонентным «Спутником Лайт». Оба препарата есть в мобильных пунктах на Новоизмайловском проспекте, улице Седова и проспекте Славы.

Чтобы сделать прививку от коронавируса в МФЦ, нужна предварительная запись. Для этого с собой нужно взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

По данным городского оперштаба, за 2 сентября в Петербурге первую часть прививки от коронавируса сделал 8131 человек, закончили вакцинацию 10 594 человека. Всего с начала прививочной кампании в Петербурге вакцинировались 1 627 778 человек, из них 1 462 545 человек завершили полный цикл вакцинации. Запас вакцины в городе составляет 606 829 комплектов из одной или двух доз.