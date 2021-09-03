Ереван, 3 сентября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 6394 исследований на коронавирус, из которых 595 дали положительный результат. Об этом 3 сентября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний (NCDC).

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Всего в стране выявили 243 981 носителя коронавируса. Из них 228 214 справились с инфекцией, в том числе 488 — за последние сутки. Умерли в республике 4892 пациента с COVID-19, из которых 16 — в течение последних суток.

Стоит отметить, что днём ранее в Армении в результате проведения 6392 тестов на коронавирус 636 были с положительным результатом. 433 человека медики признали выздоровевшими, умерли 17 пациентов с COVID-19.