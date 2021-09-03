Ростов-на-Дону, 3 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В Ростовской области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались ещё 28 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 3 сентября.

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Жертвами COVID-19 стали 17 женщин в возрасте от 56 до 87 лет и 11 мужчин в возрасте от 40 до 84 лет. Все пациенты имели ряд хронических заболеваний.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрирован 6 071 случай смерти среди ковид-пациентов.