Ростов-на-Дону, 3 сентября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Ещё 477 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 3 сентября. Это на два случая заражения больше, чем накануне.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые носители инфекции выявлены в 53 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (194), а также Аксайском и Сальском районах (по десять). 19,5% заразившихся — люди от 66 лет, почти 15% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 125 842 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 108 627 пациентов.