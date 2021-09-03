Минск, 3 сентября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что утомился выслушивать критику за пустую трату бюджетных средств на спортсменов, которые демонстрируют «бардак» и позорные результаты на международных соревнованиях. Об этом он заявил 3 сентября на совещании по вопросам развития футбола и спортивной отрасли.

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В очередной раз грозя «спортивным функционерам» лишением денег и прочими карами, Лукашенко сказал: «Можно только удивляться вашей беспардонности: около 70% от всех денежных средств — заработная плата. А на развитие, а на содержание? Опять: «Государство там решит». Я хотел бы услышать объяснения по этому поводу. Почему у вас 70% всех денежных поступлений на клубы шло на зарплату?».

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По словам Лукашенко, за занятие спортом атлет может рассчитывать только на среднюю зарплату в несколько тысяч долларов — при средней по Белоруссии около полутысячи в долларовом эквиваленте. Он предупредил: «Все остальное — от результата. Шальных денег больше не будет. Я не буду перед народом стоять и глазами «лыпать», оправдываться, когда мне напрямую задают вопрос: зачем вы им деньги платите, на них же стыдно смотреть».

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«23 тысячи человек (это только официально по спискам) у вас профессионально занимаются футболом. Так с 23 тысяч можно найти 20 человек? То, что происходит в футболе, недопустимо», — констатировал Лукашенко. Он сообщил также: «Неправда, что мы не будем платить деньги хорошим спортсменам и спортсменам, которые дают результат. Мы будем платить деньги, и будем платить хорошие деньги. Мы найдем деньги. Но если нет результата, даже не надейтесь. И ответите за те деньги, которые вы потратили. Это я вам говорю как чиновникам от спорта. Шальных денег больше не будет. И не дай бог Комитет госконтроля мне доложит, что вы не отработали нормально систему заработной платы», —

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«Они должны думать о том, чтобы принести честь стране. Это же и для них честь. Мы же никогда победителей, чемпионов не забываем. Мы их всегда поддерживали, — подчеркнул Лукашенко. — Поэтому вырабатывайте систему. Должны быть спортивные лифты, которые снизу поднимут способных, талантливых ребят наверх. И не дай бог (беру под особый контроль) мне поступят жалобы, что вы или за деньги, или родители кого-то своих пропихнули, а талантливый человек остался за бортом. Недопустимо! Все должно быть честно и порядочно. Если так будет, спортсмен будет понимать, за что он борется».