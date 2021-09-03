Ашхабад, , 13:34 — REGNUM Спецслужбы Туркмении взяли под особый контроль несколько населенных пунктов, в которых проживают в основном этнические афганцы и таджики, сообщает «Туркменньюс».

Издание отмечает, что ранее, в 1990-е годы, данные граждане бежали из Афганистана в Туркмению

«Спецслужбы опасаются, что жители этих поселений могут как-то отреагировать на ситуацию в Афганистане», — говорится в публикации.

По данным издания, это даже не колхозы, а полулегальные поселения, там люди живут в глиняных мазанках.

«В основном там проживают беженцы, которые прибыли в Туркменистан в 1990-е годы, но так и не получили туркменских документов. У всех у них есть родственники в Афганистане. Именно из-за этого власти и беспокоятся», — говорится в публикации.