Ростов-на-Дону, 3 сентября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону состоится VIII международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. На его организацию и проведение выделено 7 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатор 3 сентября.

Оргкомитет Фестиваля искусств Юрия Башмета Юрий Башмет

Фестиваль проводится в Ростове-на-Дону ежегодно, однако в 2020 году из-за пандемии его пришлось отменить.

Мероприятие запланировано 21−23 сентября.