Гватемала, 3 сентября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи выступил с предложением ввести в стране режим национального бедствия из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом сообщает Prensa Latina.

Алехандро Джамматтеи

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В данный режим, в частности, входит введение частичного комендантского часа с 20:00 до 4:00 на период не менее месяца. По словам Джамматтеи, это необходимо для того, чтобы ограничить высокую мобильность гватемальцев и дать передышку системе государственных больниц, которые находятся «в полном коллапсе».

Джамматтей уточнил, что состояние национального бедствия уже было согласовано в Совете министров и в основном содержит рекомендации, предложенные исполнительной власти экспертами и Законодательной комиссией по здравоохранению, у которой будет три дня на то, чтобы утвердить, изменить или отклонить постановление правительства.

«Столкнувшись с кризисом в области здравоохранения, с увеличением числа заболевших по всей стране и максимальной загрузкой больниц, мы не можем больше тратить время. <…> Как президент республики и представитель национального единства я обязан принять решения, которые позволяют защитить жизнь и общее благо», — сказал президент.

Он также призвал к «сочувствию и солидарности с теми, кто страдает от последствий пандемии, и медицинским персоналом, истощенным после 15 долгих месяцев нахождения на передовой в борьбе с вирусом».

Среди запретов он упомянул спортивные, образовательные и концертные мероприятия, а также мероприятия с участием общественности и общественных собраний с целью празднования или поминовения, таких как свадьбы, вечеринки и дискотеки.

Положение также включает запрет на очный формам религиозных служб, которые будут проводиться в виртуальном режиме.

Он уточнил, что ограничение мобильности позволит разработать целенаправленную стратегию обнаружения коронавируса и массовой вакцинации в секторах с высокой плотностью населения с помощью многопрофильных бригад, которые будут добираться до сообществ для проведения массовых диагностических тестов. Также состояние бедствия позволит перепрофилировать закупку предметов снабжения, лекарств и больничных коек и только в сфере сектора здравоохранения.

Ранее Джамматтеи уже предлагал Конгрессу страны ввести подобное положение, однако его предложение не было поддержано.