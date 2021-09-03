Минск, 3 сентября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. «Это бардак, отсутствие всякой дисциплины. А должна быть дисциплина»,— так охарактеризовал состояние белорусского спорта президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам развития футбола и спортивной отрасли в целом, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Футбол

На совещание приглашены старший сын Александра Лукашенко — президент НОК Белоруссии Виктор Лукашенко, чиновники министерства спорта и туризма, руководители спортивных клубов и федераций.

«Результата пока, особенно в футболе, я не вижу. Да и в хоккее, и в других видах то же самое», — констатировал Лукашенко, подчёркивая тщетность «колоссальных» бюджетных затрат на спорт.

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В официальном сообщении с совещания дипломатично отмечено, что Лукашенко «удивился, что на Олимпиаде в Токио некоторые белорусские спортсмены не смогли даже подтвердить свои предыдущие результаты, а ведь могли завоевать медали. А попавшие на соревнования середнячки вдруг начали выставлять какие-то условия».«Буквально через 3 года Олимпийские игры в Париже. Пенять будет не на кого. Тот же климат фактически, что и у нас. Даже еще лучше. Это не в Японию. Не дай бог будет такой же провал, как в Токио», — предупредил он в очередной раз «спортивных функционеров».