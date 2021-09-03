Ростов-на-Дону, 3 сентября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Ростовской области с 6 сентября вступят в силу поправки в постановление донского правительстве № 272, согласно которым будет смягчён режим ковид-ограничений. Об этом сообщает пресс-служба главы региона 3 сентября.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» В Калужской области смягчают режим ограничений

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Так, на Дону возобновится оказание плановой медицинской помощи и госпитализация пациентов с ограничением вместимости стационаров до 50%, работа кафе в торговых центрах. Отменяется «удалёнка», ранее действующая для 30% сотрудников предприятий и организаций. До 50% увеличится заполняемость залов в театрах и кинозалах, до 25% — заполняемость стадиона «Ростов Арена».

При этом необходимо помнить о действующих санитарных правилах — социальной дистанции и масочном режиме. Также сохранится требование о наличии документа о COVID-19.