Вашингтон, 3 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В скором времени понятие «полная вакцинация» от COVID-19 в Соединенных Штатах будет включать в себя три прививки от нового заболевания. Об этом 2 сентября заявил в ходе онлайн-брифинга советник Белого дома по борьбе с пандемией доктор Энтони Фаучи, передает ИА «Красная Весна».

White House Энтони Фаучи

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«Исходя из моего собственного опыта работы иммунологом, я совсем не удивлюсь, если адекватная полная схема вакцинации, вероятно, будет состоять из трех доз», — сказал он, и уточнил, что ранее полученные из Израиля данные по ревакцинации показали «очень четкое» и «драматическое» увеличение защиты от коронавируса.

При этом он уточнил, что окончательное решение в этом вопросе будет оставлено на усмотрение американских федеральных агентств здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Куба представит три своих вакцины от COVID-19 Всемирной организации здравоохранения на следующей неделе в рамках начала процесса международного признания своих препаратов.