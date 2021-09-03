Минск, 3 сентября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Российская вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» поступила в Белоруссию, сообщил 3 сентября журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Www.volgograd.ru Вакцина «Спутник Лайт»

«Партия поступила в объеме 250 тыс. доз. Ровно столько, сколько мы заказывали. Я хотел бы выразить благодарность правительству Российской Федерации, министру здравоохранения и руководству РФПИ», — цитирует его БелТА.

По его словам, экспертный совет по иммунизации рекомендовал применять вакцину в виде ревакцинации, вакцинации пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции. Однако в большей степени ее будут рекомендовать студенческой молодежи от 18 до 23 лет.

«Такой вариант мы проработали. Полагаем, что наши студенты высших учебных заведений, учащиеся ссузов, все, кто пожелает, смогут привиться данным видом вакцины. Это одноэтапная вакцинация с достижением очень хороших показателей», — добавил министр.

Как передавало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко на пленарном заседании Форума регионов России и Белоруссии заявил, что на сегодняшний день в Белоруссии производится достаточное количество вакцины от COVID-19 «Спутник V».