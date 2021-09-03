Токио, 3 сентября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. О своих планах по поводу выборов на пост лидера правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) сообщили три человека, ранее собиравшиеся баллотироваться на этот пост. Об этом 3 сентября сообщает ИА «Красная Весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Уточняется, что, по данным издания The Mainichi, два кандидат на пост главы правящей в стране партии — экс-глава МИД Фумио Кисида и Санаэ Такаичи, которая в случае победы может стать первой женщиной-президентом ЛДП, подтвердили свое участие в этих выборах.

При этом председатель совета по политическим исследованиям партии Хакубун Симомура снялся с выборов из-за призыва премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги уделить приоритетное внимание своей работе в качестве руководителя политики ЛДП по борьбе с COVID-19

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что японский премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга принял решение отказаться от выдвижения своей кандидатуры на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии