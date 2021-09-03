Владивосток, 3 сентября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Сразу 30,2 млн пенсионеров в России получили единовременные выплаты на сумму 10 тысяч рублей. Об этом журналистам заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков «на полях» Восточного экономического форума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионеры

Следите за развитием событий в трансляции: «ВЭФ-21 и большая поездка Путина на Дальний Восток — трансляция»

«Вчера, 2 сентября, по поручению президента выплаты были произведены 30 млн 200 тысячам наших граждан, в один день», — сказал Котяков.

Он назвал данные выплаты рекордными по количеству и охвату для граждан РФ.