Москва, 3 сентября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Отправив доллар под отметку 73 руб., рубль обновил одномесячные максимумы на торгах 2 сентября, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Пара в моменте отметилась в зоне 72,55 руб. и продолжает тяготеть к нижней границе диапазона, который уверенно смещается вниз с конца прошлой недели.

Российская валюта ждет отчет по американской занятости на уверенных позициях. Грядущая статистика задаст дальнейший вектор движения долларовым парам.

Если данные разочаруют, как и отчет ADP ранее на этой неделе, рисковые активы воспримут это как бычий сигнал, поскольку в этом случае вероятность скорого начала ужесточения политики ФРС снизится. При таком сценарии доллар усилит падение по всему спектру рынка, что технически откроет путь к уровню 72 руб.

Помимо слабости USD поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть, которые расположились над уровнем $73 за баррель впервые за месяц. В случае нового витка распродаж доллара, нефть марки Brent обновит максимумы, что также сыграет на руку рублю.

Впрочем, нельзя исключать сценарий, при котором «американец» отыграет часть недавних потерь перед завершением торговой недели, если статистика выйдет на уровне прогнозов или выше», — пояснил эксперт.

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