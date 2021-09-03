Тбилиси, 3 сентября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 36 400 исследований на SARS-CoV-2 выявили 3034 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 3 сентября обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 559 943 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 506 486 победили инфекцию, в том числе 3952 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 7649 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 86 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 7210 пациентов, в оборудованных гостиницах — 2542.

Днём ранее в Грузии после проведения 40 435 тестов выявили 3212 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 5017 человек, умерл за сутки 81 пациент с COVID-19.

Стоит отметить, что 86 случаев смерти среди пациентов с COVID-19 для Грузии является максимальным показателем с начала пандемии. До этого «рекорд» по смертности был зафиксирован 2 сентября, когда за сутки умер 81 пациент с COVID-19.