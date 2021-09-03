Минск, 3 сентября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Украина сейчас «вольная, демократическая и очень свободная», и этого же желает Белоруссии украинский президент Владимир Зеленский. Об этом он заявил во время выступления в Стэнфордском университете, проходящего в рамках визита в США.

Белоруссия и Украина

«Украинцы часто доказывали человечеству, что все возможно», — сказал Зеленский. Он сообщил об улучшении украинских дорог и успехах в гражданской войне.

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«Украина, которая противостоит одной из самых мощных армий мира — армии Российской Федерации. У которой аннексирована и оккупирована часть территории, которая больше по площади, чем некоторые штаты Америки. И в этих условиях Украина строит демократическое, свободное, открытое государство, создает антикоррупционную систему институций, уникальную систему электронного декларирования для чиновников, минимизирует влияние олигархов на экономику и политику страны, максимально упрощает ведение бизнеса, реформирует банковский сектор, начинает практику прозрачных аукционов на разведку и добычу природных ресурсов, внедряет действенное и прозрачное корпоративное управление, впервые за годы независимости запускает прозрачный рынок земли, укрепляет верховенство права и реформирует судебную систему», —цитирует выступление Зеленского сайт президента Украины.

В пожеланиях гражданам Белоруссии украинский президент использовал клич белорусских националистов «живёт Белоруссия!» и сказал: «Я вам этого желаю — выжить. И это будет ваш народ, ваша вера, ваш язык, ваша жизнь, искусство — сильнее, чем любое правительство. А правительств вечных не бывает».

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Напомним, официальный Киев по итогам белоруской президентской кампании 2020 года не признал Александра Лукашенко законным и легитимным президентом Белоруссии. Украина присоединилась к режиму политических и экономических санкций США и ЕС в отношении официального Минска.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко крайне негативно и презрительно стал отзываться о Владимире Зеленском, а госагитпроп Белоруссии сосредоточился на критике украинских реалий. Украина стала одним из центров белорусской националистической политэмиграции.

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